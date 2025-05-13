РИА Новости стало лидером по публикациям об органической продукции

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Комиссия Национального органического конкурса определила лауреатов премии за достижения в развитии российской органической продукции, РИА Новости стало победителем в номинации «Лидер по публикациям информации об органической продукции», рассказали агентству в Роскачестве.
«Комиссия Конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции во главе с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным определила победителей четвертого Национального органического конкурса… Победителем конкурса в номинации “Лидер по публикациям информации об органической продукции” в категории “СМИ” стало РИА Новости, в категории “Интернет-Ресурсы” — Анита Цой», — говорится в сообщении.
Там также отметили, что в категории «Лучший молодежный проект по популяризации органической продукции» среди студенческих проектов стала работа студента Воронежского ГАУ (Воронежская область), а среди школьных проектов — работы ученика МБОУ СОШ № 130 (Приморский край) и ученика МАОУ СОШ № 1 (г. Боровичи, Новгородская область).
Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин напомнил, что конкурс направлен на поощрение достижений в области производства и реализации органической продукции, повышение информированности потребителей