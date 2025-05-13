РИА Новости стало лидером по публикациям об органической продукции

«Комиссия Конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции во главе с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным определила победителей четвертого Национального органического конкурса… Победителем конкурса в номинации “Лидер по публикациям информации об органической продукции” в категории “СМИ” стало РИА Новости, в категории “Интернет-Ресурсы” — Анита Цой», — говорится в сообщении.