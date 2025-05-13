Ричмонд
+20°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области освящен новый храм святителя Спиридона Тримифунского

Освящение храма стало знаковым моментом для жителей села Киселево Знаменского района.

Источник: Комсомольская правда

В селе Киселево Знаменского района появился новый православный храм. Освящение храма святителя Спиридона Тримифунского состоялось в воскресенье, 11 мая 2025 года, и было проведено епископом Тарским и Тюкалинским Викентием, сообщили в Тарской епархии.

Новый храм отличается светлым интерьером: стены выложены светлым кирпичом, а пол украшен светло-серой плиткой с цветочным орнаментом. Имя настоятеля храма пока не разглашается.

После завершения чина освящения архипастырь вручил главному благотворителю и строителю храма Владимиру Арцеру епархиальную медаль священномученика Иоанна Тюкалинского, а также архиерейские грамоты его помощникам, благословил настоятеля храма и всех прихожан, призвав их к активному участию в жизни общины и духовному развитию.

Фото: taraeparhiya.ru.

Отметим, что в Знаменском районе расположено более пяти православных храмов, включая храмы в селе Новоягодное и в районном центре Знаменское. Открытие нового храма в Киселево стало значимым событием для православной общины района.