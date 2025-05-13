В Омской области освящен новый храм святителя Спиридона Тримифунского

После завершения чина освящения архипастырь вручил главному благотворителю и строителю храма Владимиру Арцеру епархиальную медаль священномученика Иоанна Тюкалинского, а также архиерейские грамоты его помощникам, благословил настоятеля храма и всех прихожан, призвав их к активному участию в жизни общины и духовному развитию.