В Омской области освящен новый храм святителя Спиридона Тримифунского

В селе Киселево Знаменского района появился новый православный храм. Освящение храма святителя Спиридона Тримифунского состоялось в воскресенье, 11 мая 2025 года, и было проведено епископом Тарским и Тюкалинским Викентием, сообщили в Тарской епархии.
Новый храм отличается светлым интерьером: стены выложены светлым кирпичом, а пол украшен светло-серой плиткой с цветочным орнаментом. Имя настоятеля храма пока не разглашается.
После завершения чина освящения архипастырь вручил главному благотворителю и строителю храма Владимиру Арцеру епархиальную медаль священномученика Иоанна Тюкалинского, а также архиерейские грамоты его помощникам, благословил настоятеля храма и всех прихожан, призвав их к активному участию в жизни общины и духовному развитию.
Фото: taraeparhiya.ru.
Отметим, что в Знаменском районе расположено более пяти православных храмов, включая храмы в селе Новоягодное и в районном центре Знаменское. Открытие нового храма в Киселево стало значимым событием для православной общины района.