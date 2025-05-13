Прокурор Самарской области призвал правительство региона уволить главу минтранса

Весь сыр-бор из-за проблемного межмуниципального маршрута № 480. Самарцы постоянно жалуются на долгое ожидание и переполненные автобусы.
12 мая в правительстве Самарской области произошел любопытный разговор, в результате которого главу региона попросили уволить действующего министра транспорта. Сергей Берижицкий считает, что глава ведомства бездействует, пока пассажиры автобусов № 480 страдают.
На совещании облправительства представители минтранса рассказали губернатору Вячеславу Федорищеву о том, как собираются решать решить проблему межмуниципального маршрута, который соединяет Самару и Кошелев парк. Речь о 480-х автобусах. Данный маршрут обслуживается перевозчиком ООО «Автомикс», который выпускает на линию 14−17 единиц транспорта, вместо положенных 52.
По этой причине горожанам приходится по долгу ждать автобусы, которые приходят забитыми под завязку. Особенно это заметно на двух остановках пгт Петра Дубрава и на одной — в поселке Стройкерамика. При этом с перевозчиком в связи с нарушением интервалов движения сделать ничего нельзя — 220-й федеральный закон не дает права властям в таком случае отозвать лицензию. И вообще, по мнению чиновников, это не решение — иначе тогда вообще никто не будет обслуживать маршрут № 480. А вот сократить его протяженность с 32,3 до 23,5 км, как считают в минтрансе, — это какое-никакое, а решение.
Выглядит рационализаторское предложение так: вместо того чтобы ходить от Кошелев парка до Ж/д вокзала 480-е могут доезжать только до Юнгородка. Мол, автобусы и так сокращенную часть пути дублируют другие городские маршруты. Таким образом, интервалы движения якобы сократятся с 10−15 до 8−10 минут, что решит проблему скопления людей на остановках, считают в минтрансе.
Но по мнению председателя областного правительства, который курирует работу ведомства, это вряд ли решит проблему. А вот увеличение численности подвижного состава — может. Но это большие деньги, которые еще нужно найти.
«И мы сейчас готовим с Минтранспортом программу, госпрограмму по замещению маршрутных перевозок автобусными, надлежащими автобусными перевозками. Пусть это будут автобусы средней вместимости, некрупные, но новые, комфортные, современные. Мы сформируем запрос финансирования и уже в летнюю корректировку этот запрос сделаем», — сообщил председатель облправительства Михаил Смирнов.
Запускать новые комфортабельные маршрутки собираются поэтапно. То есть недовольным самарцам, которые уже давно в соцсетях жалуются на 480-й маршрут, придется еще подождать. Хотя, по словам прокурора Самарской области, глава минтранса, получается, уже месяц бездействует. Сергей Берижицкий сообщил, что еще в середине апреля ему на стол легли жалобы жителей, проживающих в районе завода Коммунар в поселке Петра Дубрава, которые обратились в прокуратуру Волжского района.
«Вы по большому счету ничего не сделали. Историю по поводу сокращения маршрута до Юнгородка я слышу уже две недели. Нет ни действий, ни поступков, ни решения. А люди как стояли, так и стоят. Михаил Андреевич, вот при этом подходе, который вы сегодня проговорили, он, конечно, имеет право на жизнь. Но тогда ищите нового министра транспорта», — заявил прокурор области.
В ответ со стороны представителей минтранса поступила информация о том, что с перевозчиком проведена претензионная работа, и на маршрут уже начали выходить не 14, а 21 автобус. При этом в разрешении на перевозки изначально стояла цифра «32». Сам перевозчик, обслуживающий маршрут по нерегулируемому тарифу, потом подал заявление об увеличении количества единиц транспорта до 52.
В завершении обсуждения губернатор Вячеслав Федорищев поручил Михаилу Смирнову представить оперативное решение проблемы маршрута № 480.
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