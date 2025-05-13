Прокурор Самарской области призвал правительство региона уволить главу минтранса

По этой причине горожанам приходится по долгу ждать автобусы, которые приходят забитыми под завязку. Особенно это заметно на двух остановках пгт Петра Дубрава и на одной — в поселке Стройкерамика. При этом с перевозчиком в связи с нарушением интервалов движения сделать ничего нельзя — 220-й федеральный закон не дает права властям в таком случае отозвать лицензию. И вообще, по мнению чиновников, это не решение — иначе тогда вообще никто не будет обслуживать маршрут № 480. А вот сократить его протяженность с 32,3 до 23,5 км, как считают в минтрансе, — это какое-никакое, а решение.