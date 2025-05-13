Беларусь обсуждает с Россией создание производства электропоездов в Барановичах

Кроме того, на встрече рассматривались вопросы, касающиеся реализации совместного проекта по созданию сборочного производства электропоездов в Барановичах. Также обсуждались вопросы поставки двигателей внутреннего сгорания Коломенского завода для «БелАЗ», углубления промышленной кооперации с белорусской компанией «Технолит». Названная компания занимается производством комплектующих и запасных частей к различным видам техники.