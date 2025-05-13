Беларусь обсуждает с Россией создание производства электропоездов в Барановичах. Подробности сообщили в официальном телеграм-канале посольства Беларуси в России.
В сообщении сказано, что в понедельник, 12 мая, прошла встреча посла Беларуси в России Александра Рогожника с генеральным директором крупнейшей в СНГ российской машиностроительной компании «Трансмашхолдинг» Кириллом Липой.
Сообщается, что во время встречи предметно обсуждались состояние, а также перспективы расширения долгосрочного сотрудничества между белорусскими предприятиями и организациями, которые входят в структуру названной компании.
Кроме того, на встрече рассматривались вопросы, касающиеся реализации совместного проекта по созданию сборочного производства электропоездов в Барановичах. Также обсуждались вопросы поставки двигателей внутреннего сгорания Коломенского завода для «БелАЗ», углубления промышленной кооперации с белорусской компанией «Технолит». Названная компания занимается производством комплектующих и запасных частей к различным видам техники.
Кстати, пенсионеры получили скидки на поезда региональных линий экономкласса в Беларуси.
Тем временем БЖД запустила поезд из Минска к морю с билетами от 355 рублей.
Кроме того, большие выходные по четыре дня подряд ждут белорусов в июле и декабре 2025.