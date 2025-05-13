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Беларусь обсуждает с Россией создание производства электропоездов в Барановичах

Создание производства электропоездов обсуждают Беларусь и Россия.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь обсуждает с Россией создание производства электропоездов в Барановичах. Подробности сообщили в официальном телеграм-канале посольства Беларуси в России.

В сообщении сказано, что в понедельник, 12 мая, прошла встреча посла Беларуси в России Александра Рогожника с генеральным директором крупнейшей в СНГ российской машиностроительной компании «Трансмашхолдинг» Кириллом Липой.

Сообщается, что во время встречи предметно обсуждались состояние, а также перспективы расширения долгосрочного сотрудничества между белорусскими предприятиями и организациями, которые входят в структуру названной компании.

Кроме того, на встрече рассматривались вопросы, касающиеся реализации совместного проекта по созданию сборочного производства электропоездов в Барановичах. Также обсуждались вопросы поставки двигателей внутреннего сгорания Коломенского завода для «БелАЗ», углубления промышленной кооперации с белорусской компанией «Технолит». Названная компания занимается производством комплектующих и запасных частей к различным видам техники.

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