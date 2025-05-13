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Сельским врачам в Ростовской области планируют предоставить бесплатные участки

Врио главы Ростовской области предложил предоставить бесплатную землю сельским врачам.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области врачам, работающим на селе, планируют предоставлять бесплатные земельные участки. Соответствующий законопроект на рассмотрение депутатов донского парламента внес врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Если предложение донского главы поддержат, медики, приезжающие в сельские территории, будут безвозмездно получать земельные участки на срок до 6 лет. После этого имущество можно будет оформить в собственность.

Претендовать на участки смогут специалисты, работающие в госучреждениях по пяти направлениям: «Фундаментальная медицина», «Клиническая медицина», «Науки о здоровье и профилактическая медицина», «Фармация», «Сестринское дело».

— Подобные меры поддержки помогут обеспечить сельские территории квалифицированными кадрами, — отметил Юрий Слюсарь.

Поправки в областной закон планируют рассмотреть 5 июня.

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