В Казахстане в 2025 году не ожидается разрушительных землетрясений — МЧС

В МЧС отметили, что сейсмически наиболее опасными регионами страны остаются города Алматы и Шымкент, а также Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская области и области Абай и Жетысу. На юго-востоке республики расположены несколько крупных активных сейсмозон, в том числе вдоль границ с Китаем и Кыргызстаном. Большинство из них находятся в горных районах, где плотность населения невысока, отметили в ведомстве.