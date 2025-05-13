Путин пообещал посетить кафе сети «Теремок»

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал прийти в одно из кафе русской кухни «Теремок».
Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде «Деловой России».
В ходе съезда российский предприниматель, основатель сети быстрого питания русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров пригласил президента посетить кафе отечественной фастфуд-франшизы. Гончаров подчеркнул, что его мама — автор всех рецептов «Теремка» и тоже приглашает Путина посетить одно из кафе сети.
«Спасибо! Я без всяких шуток, без всякой иронии хочу вас поблагодарить (за приглашение) и с удовольствием действительно, когда возможность будет, она, надеюсь, возникнет, обязательно к вам приду», — сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».