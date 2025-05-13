Путин пообещал посетить кафе сети «Теремок»

«Спасибо! Я без всяких шуток, без всякой иронии хочу вас поблагодарить (за приглашение) и с удовольствием действительно, когда возможность будет, она, надеюсь, возникнет, обязательно к вам приду», — сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».