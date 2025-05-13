Минтруда сказало, что отпуск для отцов в Беларуси планируется оплачивать

Напомним, в Трудовом кодексе Беларуси предусмотрен 14-дневный отпуск без сохранения зарплаты отцам при рождении ребенка. При этом другая продолжительность, а также оплата такого отпуска могут быть предусмотрены коллективным договором или самим нанимателем.