Минтруда сказало, что отпуск для отцов в Беларуси планируется оплачивать

Минтруда и соцзащиты назвало новации в семейной политике Беларуси. Так, в частности, 5% компаний предоставляют оплачиваемый отпуск для отцов.
«Но спрос выше там, где есть оплата», — подчеркнули в Минтруда и соцзащиты.
Министерство предполагает, что в перспективе 50% средств на отпуск для отцов даст наниматель и 50% Фонд соцзащиты населения, то есть планируется софинансирование.
Напомним, в Трудовом кодексе Беларуси предусмотрен 14-дневный отпуск без сохранения зарплаты отцам при рождении ребенка. При этом другая продолжительность, а также оплата такого отпуска могут быть предусмотрены коллективным договором или самим нанимателем.
Кстати, Минздрав направил в парламент предложение о втором бесплатном ЭКО в Беларуси — об этом подробнее здесь.
С помощью ЭКО нередко рождаются двойни. Минтруда сказало, кому в Беларуси положена бесплатная няня 20−40 часов в неделю (здесь подробнее).
Кроме того, Минтруда прорабатывает вопрос выплаты 100% пособия работающим мамам в декрет (подробнее здесь).
Мы писали, что Минтруда сказало об идее введения в Беларуси налога на бездетность (все подробности здесь).