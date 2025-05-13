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Минтруда сказало, что отпуск для отцов в Беларуси планируется оплачивать

Минтруда назвало новации в семейной политике: 50% средств на отпуск для отцов даст наниматель и 50% ФСЗН.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда и соцзащиты назвало новации в семейной политике Беларуси. Так, в частности, 5% компаний предоставляют оплачиваемый отпуск для отцов.

«Но спрос выше там, где есть оплата», — подчеркнули в Минтруда и соцзащиты.

Министерство предполагает, что в перспективе 50% средств на отпуск для отцов даст наниматель и 50% Фонд соцзащиты населения, то есть планируется софинансирование.

Напомним, в Трудовом кодексе Беларуси предусмотрен 14-дневный отпуск без сохранения зарплаты отцам при рождении ребенка. При этом другая продолжительность, а также оплата такого отпуска могут быть предусмотрены коллективным договором или самим нанимателем.

Кстати, Минздрав направил в парламент предложение о втором бесплатном ЭКО в Беларуси — об этом подробнее здесь.

С помощью ЭКО нередко рождаются двойни. Минтруда сказало, кому в Беларуси положена бесплатная няня 20−40 часов в неделю (здесь подробнее).

Кроме того, Минтруда прорабатывает вопрос выплаты 100% пособия работающим мамам в декрет (подробнее здесь).

Мы писали, что Минтруда сказало об идее введения в Беларуси налога на бездетность (все подробности здесь).