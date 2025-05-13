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Мингорисполком назвал даты последних звонков и выпускных 2025 в Минске

Мингорисполком сказал, когда пройдут последние звонки и выпускные в Минске в 2025.

Источник: Комсомольская правда

Мингорисполком назвал даты последних звонков и выпускных 2025 в Минске. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».

Глава комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина уточнила, что торжественные линейки в школах состоятся 24 мая в 10.00. Она добавила, что в 12.30 учащиеся возложат цветы к стеле «Минск — город-герой». По словам представителя Мингорисполкома, в 17.00 в названную дату в «Минск-Арене» состоится праздник, посвященный последнему звонку.

— Выпускные вечера пройдут 13 июня с 20.00 в учреждениях образования, — сообщила председатель комитета по образованию Мингорисполкома.

Вместе с тем она заметила, что исключением является Заводской район, где в 2025 году проводят пилотный проект.

— После торжественного вручения аттестатов выпускники соберутся в «Чижовка-Арене» для общего празднования. В будущем этот опыт планируется распространить и на другие районы города, — заявила Марина Ильина.

Ранее Минобразования рассказало, как пройдут выпускные вечера в Беларуси.

Кстати, выпускные экзамены девятиклассников пройдут в Беларуси со 2 по 13 июня.

Тем временем районы Беларуси массово объявляют дни трезвости в одни и те же даты.