Мингорисполком назвал даты последних звонков и выпускных 2025 в Минске

Глава комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина уточнила, что торжественные линейки в школах состоятся 24 мая в 10.00. Она добавила, что в 12.30 учащиеся возложат цветы к стеле «Минск — город-герой». По словам представителя Мингорисполкома, в 17.00 в названную дату в «Минск-Арене» состоится праздник, посвященный последнему звонку.