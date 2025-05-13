В Челябинской области отремонтировали 25 квартир в пятиэтажке, пострадавшей от взрыва газа

Основные работы, как и планировалось, подрядная организация выполнила качественно и в срок — до майских праздников. Во время приёмки совместно с жителями были указаны небольшие замечания, которые подрядчик устранит в течение двух дней, — написал Евгений Светлов в своём Telegram-канале. — В ближайшие дни будет завершён монтаж домофона и подключено газовое оборудование. При ремонте постарались максимально учесть пожелания собственников квартир.