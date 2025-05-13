Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области отремонтировали 25 квартир в пятиэтажке, пострадавшей от взрыва газа

В посёлке Красногорский отремонтировали 25 квартир в пятиэтажном доме, пострадавшем от взрыва газа в конце марта. Об этом сообщил глава Еманжелинского городского округа Евгений Светлов во вторник, 13 мая.

Источник: Евгений Светлов/Telegram

Основные работы, как и планировалось, подрядная организация выполнила качественно и в срок — до майских праздников. Во время приёмки совместно с жителями были указаны небольшие замечания, которые подрядчик устранит в течение двух дней, — написал Евгений Светлов в своём Telegram-канале. — В ближайшие дни будет завершён монтаж домофона и подключено газовое оборудование. При ремонте постарались максимально учесть пожелания собственников квартир.

Глава округа уточнил, что в шести квартирах провели капитальный ремонт, а в 19 — косметический. Кроме того, 50 пострадавших жителей получили назначенные выплаты.

Напомним, взрыв газа произошёл днём 27 марта в квартире на втором этаже дома № 17 на улице Лермонтова. В результате ЧП погибла 83-летняя пенсионерка, ещё три человека получили различные травмы. Момент взрыва зафиксировала камера домофона. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По словам губернатора, причиной взрыва мог стать суицид. Обследование дома показало, что несущие конструкции не были повреждены.