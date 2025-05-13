В Челябинской области отремонтировали 25 квартир в пятиэтажке, пострадавшей от взрыва газа

Основные работы, как и планировалось, подрядная организация выполнила качественно и в срок — до майских праздников. Во время приёмки совместно с жителями были указаны небольшие замечания, которые подрядчик устранит в течение двух дней, — написал Евгений Светлов в своём Telegram-канале. — В ближайшие дни будет завершён монтаж домофона и подключено газовое оборудование. При ремонте постарались максимально учесть пожелания собственников квартир.
Глава округа уточнил, что в шести квартирах провели капитальный ремонт, а в 19 — косметический. Кроме того, 50 пострадавших жителей получили назначенные выплаты.
Напомним, взрыв газа произошёл днём 27 марта в квартире на втором этаже дома № 17 на улице Лермонтова. В результате ЧП погибла 83-летняя пенсионерка, ещё три человека получили различные травмы. Момент взрыва зафиксировала камера домофона. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По словам губернатора, причиной взрыва мог стать суицид. Обследование дома показало, что несущие конструкции не были повреждены.