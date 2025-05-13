Кот, тайно приплывший из Стамбула, прошел осмотр ветеринара

«Кот Бурак, спасенный моряками Fesco, прошел осмотр ветеринара. Теперь питомцу предстоит пройти два этапа вакцинации. Все необходимые для этого процедуры организуются и оплачиваются компанией, кот находится на попечении сотрудников Fesco на территории порта. Планируется, что вакцинация завершится до конца мая, после чего профильные госорганы подготовят Бураку документы и можно будет предпринимать дальнейшие шаги для его передачи новым заботливым владельцам. Надеемся на скорое и благополучное разрешение ситуации», — отметили в компании.