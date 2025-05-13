Кот, тайно приплывший из Стамбула, прошел осмотр ветеринара

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Кот Бурак, который тайком приплыл на российском судне из Стамбула и был спасен моряками Fesco, прошел осмотр ветеринара, теперь ему предстоит пройти вакцинацию, после чего профильные госорганы подготовят Бураку документы, рассказали РИА Новости в транспортной компании Fesco.
Ранее в Fesco сообщали, что с 11 марта кот находится в порту Новороссийска. Он спрятался на российском корабле и доехал туда из Стамбула, моряки прозвали пушистика Бурак. В компании отмечали, что его «нелегальное» путешествие может закончиться депортацией в Турцию.
«Кот Бурак, спасенный моряками Fesco, прошел осмотр ветеринара. Теперь питомцу предстоит пройти два этапа вакцинации. Все необходимые для этого процедуры организуются и оплачиваются компанией, кот находится на попечении сотрудников Fesco на территории порта. Планируется, что вакцинация завершится до конца мая, после чего профильные госорганы подготовят Бураку документы и можно будет предпринимать дальнейшие шаги для его передачи новым заботливым владельцам. Надеемся на скорое и благополучное разрешение ситуации», — отметили в компании.
Кроме того, в транспортно-логистической компании РИА Новости сообщали, что кота многие хотят приютить, но он не может покинуть таможенную зону без разрешения соответствующих органов. Обратно в Турцию вернуться незадекларированное животное без документов тоже не может.
Fesco для решения вопроса обратилась в Россельхознадзор. Кроме того, надзорные органы также должны прислать ветеринара для осмотра на предмет заболеваний. Частного ветеринара туда привезти нельзя, так как порт — это часть госграницы, и допуск туда ограничен.