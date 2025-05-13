МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что если председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина улыбается, значит, все хорошо. Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде «Деловой России». Путин уточнил, есть ли на связи представитель Центрального банка. Набиуллина ответила, что находится на связи, и улыбнулась. «Вы видите, тоже улыбается, значит, все хорошо. Все улыбаются, у всех хорошее настроение», — отреагировал Путин.