Разработан прототип первого в РФ БПЛА- «авианосца» на солнечных батареях

«Наш прототип доставит малые беспилотники к месту назначения, где их примет оператор для выполнения поставленных задач. Пока малые БПЛА выполняют свою миссию, транспортный БПЛА может зарядиться перед обратной отправкой, а может сразу и автоматически вернуться на базу запуска. Мы сейчас для работы в Арктике готовим пробный вариант с солнечными панелями», — сказал Колесников.