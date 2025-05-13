Разработан прототип первого в РФ БПЛА- «авианосца» на солнечных батареях

ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая. /ТАСС/. Исследователи Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали прототип первого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Кенгуру», который может нести на себе малые беспилотники на расстояние до 80 км и при этом способен получать электропитание от солнечных батарей. Он может применяться, в том числе для освоения Арктики и патрулирования лесных территорий, рассказал ТАСС исследователь аэрокосмического направления ЮУрГУ Константин Колесников.
«Наш прототип доставит малые беспилотники к месту назначения, где их примет оператор для выполнения поставленных задач. Пока малые БПЛА выполняют свою миссию, транспортный БПЛА может зарядиться перед обратной отправкой, а может сразу и автоматически вернуться на базу запуска. Мы сейчас для работы в Арктике готовим пробный вариант с солнечными панелями», — сказал Колесников.
По его словам, высадка квадрокоптера или дрона с транспортного аппарата не обязательно должна происходить при приземлении, выпустить эти устройства можно и в воздухе, еще в процессе полета, а также вернуть их обратно.
Исследователь пояснил, что БПЛА- «авианосцу» дали кодовое название «Кенгуру». Он может нести полезный груз или малые беспилотники общим весом до 2 кг, при этом его масса составляет 3 кг, а суммарный размах крыла — 2 метра. Максимальная дальность доставки груза равна 80 км.