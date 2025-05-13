Эксперт Воротников: хранилища углеводородов можно создавать в грунтах вечной мерзлоты

По словам ученого, это может решить проблемы как с долгосрочным, так и с краткосрочным хранением топлива в условиях выполнения «северного завоза», а также создавать необходимые запасы для экспорта продукции. По словам Воротникова, Институтом мерзлотоведения СО РАН проводились испытания подобных хранилищ. «В одном из них в течение 45 лет хранится солярка. Анализ хранимой солярки, проведенный после 25 лет ее хранения в подземном резервуаре с незначительными сезонными колебаниями температуры, показал, что топливо удовлетворяет всем необходимым требованиям», — уточнил он ТАСС. Также ученый подчеркнул, что в подземных хранилищах, создаваемых в многолетнемерзлых грунтах, стабильная отрицательная температура окружающих грунтов снижает и, даже, предотвращает испарение продукта, тем самым снижая его потери, загрязнения окружающей среды и повышая безопасность эксплуатации хранилища.