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Хабиб подписывает боевые перчатки Федорищеву. Самара готовится принять Чемпионат России по ММА

С 29 мая по 1 июня в городе пройдут главные соревнования года по смешанным единоборствам в России.

Как уже сообщал «МК в Самаре», с 30 мая по 1 июня во дворце спорта имени Высоцкого зрителей ждут зрелищные поединки и турнир OPEN FC 54.

Чемпионат России по ММА состоится среди мужчин и женщин. Турнир организован Федерацией ММА Самарской области при поддержке Союза ММА России. Он станет ключевым этапом отбора спортсменов для участия в Чемпионате мира.

«Чемпионат в Самаре — это не только борьба за звание сильнейших, но и демонстрация силы духа и профессионализма. Уверен, что зрители увидят незабываемые поединки», — отметил Виктор Дроздов, президент Союза ММА России.

29 мая в отеле «7 Avenue Hotel & SPA» состоится допуск участников и совещание судей и тренеров.

30−31 мая в СКК им. Владимира Высоцкого пройдут предварительные бои.

1 июня также в СКК им. Владимира Высоцкого пройдут финальные поединки (10 мужских и 6 женских). В 18:00 начнется шоу OPEN FC 54 с участием международных звёзд.

Главные поединки:

Алманбет Жаныбеков (Кыргызстан) vs Олег Дадонов (Россия).Джастин Скоггинс (США) vs Гаджимурад Гайрбеков (Россия).

Ринг-анонсер — Александр «Белый скорпион» Загорский.

Вход свободный (12+).

Не пропустите главное событие года в мире российских единоборств!

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