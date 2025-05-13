Хабиб подписывает боевые перчатки Федорищеву. Самара готовится принять Чемпионат России по ММА

Как уже сообщал «МК в Самаре», с 30 мая по 1 июня во дворце спорта имени Высоцкого зрителей ждут зрелищные поединки и турнир OPEN FC 54.
Чемпионат России по ММА состоится среди мужчин и женщин. Турнир организован Федерацией ММА Самарской области при поддержке Союза ММА России. Он станет ключевым этапом отбора спортсменов для участия в Чемпионате мира.
«Чемпионат в Самаре — это не только борьба за звание сильнейших, но и демонстрация силы духа и профессионализма. Уверен, что зрители увидят незабываемые поединки», — отметил Виктор Дроздов, президент Союза ММА России.
29 мая в отеле «7 Avenue Hotel & SPA» состоится допуск участников и совещание судей и тренеров.
30−31 мая в СКК им. Владимира Высоцкого пройдут предварительные бои.
1 июня также в СКК им. Владимира Высоцкого пройдут финальные поединки (10 мужских и 6 женских). В 18:00 начнется шоу OPEN FC 54 с участием международных звёзд.
Главные поединки:
Алманбет Жаныбеков (Кыргызстан) vs Олег Дадонов (Россия).Джастин Скоггинс (США) vs Гаджимурад Гайрбеков (Россия).
Ринг-анонсер — Александр «Белый скорпион» Загорский.
Вход свободный (12+).
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