12 мая на телеканале СТС состоялась премьера комедийно-драматического сериала «Мой брат — клон». В центре сюжета — история о двух братьях, которые даже не подозревают, что стали частью масштабного научного эксперимента. Одну из главных ролей в проекте сыграл Валерий Николаев, знакомый зрителям по культовому сериалу нулевых «День рождения Буржуя». В интервью «Газете.Ru» Николаев рассказал, чем занимался последние несколько лет, поделился воспоминаниями о работе в Голливуде, а также объяснил, почему больше не соглашается на роли «плоских» злодеев. — Расскажите о вашей новой работе, роли в сериале «Мой брат — клон». Чем вас заинтересовал этот проект? — Мне прислали сценарий, я его почитал. И мне показалось, что он очень достойный по всем параметрам — и в плане юмора, и в плане каких-то романтических коллизий. Так что сразу согласился сниматься. Мой герой — ученый-генетик, который клонирует людей. Он старше меня на 20 лет. Но в сюжете есть флэшбеки, благодаря которым мы видим его в более раннем возрасте. — Этот проект стал вашей первой крупной киноработой после долгого перерыва. Чем вы занимались последние несколько лет? — Есть несколько проектов, над которыми я работал и продолжаю работать. Но не хотелось бы заранее о них говорить, потому что — хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах (смеется). — Намекнете? Фильм? Сериал? — Это несколько проектов разных жанров. Есть и криминальный детектив, и комедия. Если все срастется, а мы очень надеемся, что так оно и будет, то зрителю будет интересно. — В конце 2023 года вы анонсировали фильм о героях СВО «Чтобы знали». Как продвигается работа над этим проектом — и чем он важен лично для вас? — Мне кажется, что само название проекта — «Чтобы знали» — отчасти объясняет, почему это так важно. Я считаю, что те люди, которые сегодня совершают подвиги, достойны того, чтобы о них знали. Знали о том, что они делают ежедневно. Я даже думал, что, сняв одну передачу об одном из них, можно было бы вернуться к этому человеку позже — чтобы показать зрителю, чем он занимается спустя какое-то время. Такая идея кажется мне очень правильной: ведь важно не просто рассказать один раз, а проследить за судьбой героя, показать его путь. — То есть это будет серия биографических документальных фильмов? — Пока мы успели снять одну передачу — ее уже показали. Потом возникли технические трудности, из-за которых работа немного приостановилась. Но я надеюсь, что мы снова к этому вернемся и продолжим. Потому что героев — невероятное количество. Настоящих, скромных людей, которые не выставляют свои заслуги напоказ, но каждый день совершают настоящий подвиг. И они безусловно заслуживают того, чтобы о них знали. — В вашей фильмографии более 60 картин самых разных жанров, но для многих зрителей Валерий Николаев — это в первую очередь Буржуй из сериала «День рождения Буржуя». Как вы относитесь к этому образу спустя годы? — Вы знаете, я с огромной теплотой и благодарностью вспоминаю этот проект. Это была работа, в которую мы всей командой вложились на все 100, а может — и на 200 процентов. Причем никто из нас не был уверен, что проект окажется успешным. Это был 1999−2000 год, тяжелое время. Сериалов тогда почти не снимали. И, строго говоря, мы сами не называли это сериалом — хотели создать многосерийный художественный телевизионный фильм. Мы же выросли на одном и том же культурном материале, любили одни и те же фильмы — «Семнадцать мгновений весны», «Вариант “Омега”, “Сердце Бонивура”… И, конечно, нам хотелось сделать что-то, хоть отчасти соответствующее такому уровню — как по профессионализму, так и по художественной задаче. И зрители восприняли этот проект с такой благодарностью… Это было невероятно приятно. Поэтому я по-прежнему очень ценю эту работу. Ценю ребят, с которыми мы ее делали, — это была потрясающая команда. С нашей стороны проект курировали Игорь Толстунов и Сергей Козлов, продюсеры “НТВ-Профит”, с украинской — Александр Роднянский и компания “1+1”. Режиссер Анатолий Матешко, сценарист Юрий Рогоза — все с вниманием относились к нашим предложениям, корректировали сценарий, если мы предлагали обоснованные изменения. Все было по-настоящему творчески, вдохновенно. У меня до сих пор очень теплые, трепетные чувства к этой работе. — Некоторое время назад ходили разговоры о возможном продолжении этой истории. Как вы к этому относитесь? Хотели бы снова сыграть Буржуя? — Да, такие разговоры были. И если вдруг когда-нибудь это станет возможным… Сейчас, может быть, как раз то самое время, когда стоит об этом подумать. Хотя сделать это будет крайне сложно. И, может быть, именно в этой сложности кроется важная задача — объединить людей, которые всегда жили и творили вместе. Ведь все, что происходит сейчас, обязательно закончится. Настанет момент, когда мы снова протянем друг другу руки. И тогда — не обязательно это будет сиквел или приквел «Буржуя», — появятся новые проекты. Я уверен, что они помогут вернуть взаимопонимание между нашими людьми. — Вы много работали в Голливуде, снимались у таких режиссеров, как Оливер Стоун, Филлип Нойс и Стивен Спилберг, а вашими коллегами по съемочной площадке были Том Хэнкс, Шон Пенн, Вэл Килмер. Какие уроки вы вынесли из работы с такими мастерами — и повлиял ли Голливуд на ваш взгляд на кино и актерскую профессию? — Каждый случай — это отдельное творческое счастье. Проект с Филлипом Нойсом — огромное событие в моей жизни. Он, можно сказать, стал моим крестным отцом в Голливуде. — Чем вам запомнилась работа с Нойсом? — На площадке он терпеливо объяснял, что сейчас требуется, какие есть риски. А проект (речь про боевик «Святой» — «Газета.Ru») был большой, с бюджетом около $100 млн. В главных ролях Вэл Килмер, Элизабет Шу, номинанты на «Оскар». Вэл — звезда Голливуда, он был очень непростого характера артист. У него был контракт, по которому он мог уволить с площадки всех, кроме продюсера. Это был уникальный для меня проект, который дал возможность понять, благодаря Филлипу Нойсу в первую очередь, как работает эта машина, насколько она отлажена, насколько требует профессионализма. И с Нойсом у нас сложились теплые, дружеские отношения. Помню, как однажды снимали сложную сцену с преследованием, нужно было ворваться в отель, «расстрелять» персонал на входе, залететь в номер… Технически это было достаточно сложно, поэтому на эпизод отводился целый съемочный день. Мы начали снимать, сделали три дубля, и тут Нойс говорит: «У меня все есть». А потом мы всей командой идем в индийский ресторан на Пикадилли, сидим, разговариваем, Филлип нам какие-то веселые байки рассказывает, мы в ответ тоже. Это было здорово, непринужденно, и таких моментов было несколько. — Работа с голливудскими режиссерами — игра по их правилам или можно было проявить инициативу? — У Нойса я чувствовал себя свободно: можно было что-то предложить, и он слушал. А когда мне поступило предложение попробоваться на одну из ролей к Оливеру Стоуну, Филлип сразу предупредил: «Значит так, упаси тебя Бог что-то предлагать. Просто забудь как факт. Это тебе не я. Ты просто не представляешь, что он может тебе выдать в ответ». Мы сняли пробы прямо на съемках «Святого», и я про них забыл. А потом меня вызывают в Лос-Анджелес пройти эти пробы на разворот. Я прилетел, прошел пробы и был очень удивлен, когда ко мне подошла ассистентка и сказала: «Ну что ж, по-моему, ты прошел, все нормально». — И вас утвердили? — Да. И я тогда предложил, чтобы мой персонаж был горбатым. Говорю: «Если это не видно, Бог с ним, но вдруг прочитается. Зрителю будет понятнее, почему он такой». И мне сшили три костюма под горбик. Потому что съемки шли в пустыне, ночью было холодно, плюс лили водой из брандспойтов. А помню, была такая сцена: мы пытаемся отрезать пальцы герою Шона Пенна. И как-то это у нас не очень получается. Я стою поодаль, ребята пытаются ему «отрезать» пальцы, ничего не происходит. Я молчу. И тогда подходит Оливер Стоун и говорит: «Что ты молчишь?» Говорю: «Я ничего, я просто молчу, стою и смотрю». Стоун спрашивает: «Ты что-то хочешь сказать? Говори». Я говорю: «Нет-нет». Он — «Говори». И тогда я сказал: «Ну хорошо. Если человеку пытаются отрезать пальцы, он сожмется, сделает все, чтобы не выпрямить руки и уж тем более не вытащить пальцы. Это будет очень долго, сложно и так далее». Стоун говорит: «Хорошо, что ты предлагаешь?» Я предложил, чтобы мой герой сначала поговорил с ним, а потом резко ударил в солнечное сплетение, чтобы персонаж Пенна распрямился и вытащил руки. На что Стоун сказал: «Отлично! Так и сделаем». И у нас все срослось, сцену сняли хорошо. Знаете, когда режиссер на площадке тебя слышит — это очень приятно. — А каково было работать со Стивеном Спилбергом? — Потрясающе. У него на площадке все работает как часы, как такой фантастически отлаженный часовой механизм. Все знают, кто, что и как делает, никаких лишних вопросов не задается. По площадке ходила собака, одноглазая овчарка по кличке Ларри с бейджиком, которая принадлежала оператору Ларри Камински. И даже она знала, что делать: на команде «экшн» прекращала дышать. Помню, после первого съемочного дня ко мне подходит ассистентка Спилберга: «Что бы ты хотел? Мастер спрашивает, какие у тебя есть пожелания?» Я растерялся, говорю: «Пожелание одно, чтобы на площадку приехал мой товарищ, посмотрел, как это все происходит». А все знают, что Спилберг на площадку никого не пускает. И вдруг, ответ — да! Товарищ пришел, и я ему показываю эту собаку, которая по команде перестает дышать: «Ты это видишь?» Он говорит: «Вижу». И я говорю: «Если я это расскажу в Москве, все покрутят пальцем у виска и решат, что у меня крыша поехала». — Как проходило общение с голливудскими актерами? — Была отличная история с Томом Хэнксом. Мы снимались вместе на площадке, и я подумал: «Когда еще будет возможность взять интервью у Тома Хэнкса?» Я подошел, спросил: «Можно у вас взять интервью?» Он говорит: «Без проблем, подожди». Ушел, переоделся, вернулся — и мы сняли. — Зачем переоделся? — Он мне объяснил: «Если бы остался в костюме персонажа, у тебя бы просто изъяли материал. А так — я просто Том Хэнкс, в своей одежде». И то же самое было со Спилбергом, хотя он крайне редко дает интервью. С Элизабет Шу была тоже интересная история. Она же бывшая гимнастка — и когда прилетела в Москву, сразу сказала мне: «Покажи мне, где у вас тренируются гимнастки». А мой тренер, который тренировал нас еще в детстве, как раз перешел в женскую гимнастику и тренировал молодежную команду в «Олимпийском». Мы приехали, Элизабет была в восторге от наших гимнасток и потренировалась с нами. Она была в отличной форме, поэтому всегда делала все трюки сама, без каскадеров, за что ее сильно ругал Нойс. — Сегодня вы поддерживаете отношения с кем-то из коллег по Голливуду? — Нет. Но я поддерживаю контакт с моим другом, актером Сашей Властиным. Он живет в Лос-Анджелесе и очень помог нам на съемках «Медвежьей охоты». Без него мы бы тогда с ума сошли — и пленка, и организация, все было на нем. Сейчас он, кстати, собирается приехать в Россию. — Вы говорили, что уехали из Голливуда, потому что устали от ролей «плохих русских». Не жалеете? — Не помню такого, но, возможно, говорил. Просто пришло понимание, что других предложений там немного. И важный нюанс: я никогда туда не уезжал. Если была возможность поработать, я ездил работать, но всегда возвращался. Потому что дома всегда было интереснее. — Но ведь индустрия в Голливуде мощнее? — Да. Там великие мастера, отличные проекты. Но роли, которые мне предлагали, — маньяки, убийцы, торговцы людьми. Иногда интересные, с драмой, но чаще — просто плоские злодеи. Мне уже не хотелось этого. Я никогда не хотел оставаться там жить, и как только появлялась возможность поработать дома, я ехал и работал дома. — Сегодня вам поступают предложения из Голливуда? — Да. Вот недавно звонили — снова полковник КГБ, маньяк, насильник. Ну зачем? Я вежливо отказался. Спасибо, извините, но это не ко мне. — Какие роли вам сейчас интересны? — Мне все хорошие роли интересно играть. Главное, чтобы роль была живая. Потому что невозможно, чтобы в роли было что-то одно. Чтобы она действительно была интересной, в ней должен быть и юмор, и драма. А если удастся подняться до трагедии — то это вообще замечательно. Наверное, неслучайно моя история с кино началась с Валерием Петраковским, который работал тогда в студии «Ритм» у Георгия Николаевича Данелии. Первый фильм у меня с ним был «Очень верная жена», следующий — «Настя», с самим мэтром, с Георгием Николаевичем. И это была та встреча, когда было понятно, что за фильм, кто этот молодой герой — такой непонятный, попавший в безвременье, он вроде как хочет найти себя и не может… Это было интересно. Или вот взять фильм самого Данелии «А слезы капали», где играет Леонов. Там же юмор сквозь слезы — зритель и плачет, и смеется одновременно. Вот если такое происходит — это, конечно, самое высокое, что может быть, и к этому хочется стремиться. — В вашей жизни были сложные периоды, когда вы оказались в центре громких скандалов. Оглядываясь назад, как сами оцениваете этот этап? — У каждого всякое бывает в жизни, я тут не исключение. Я бы удивился, если бы кто-то из моих знакомых сказал: «А я вот вообще все всегда делал правильно, никогда не совершал ошибок». В этом смысле я самый обычный человек. Да, был у меня такой период. Он во многом был связан с работой — с проектом, на который я возлагал большие надежды, в который вложился по полной. А в итоге ничего не получилось. Пережить это было тяжеловато. Но, слава Богу, удалось. — Что помогло вам вернуться к нормальной жизни и профессии? — Помогла мне семья — мои родные и близкие. Люди, которым все равно, на какой ты позиции в рейтингах. Поэтому когда я слышу, что у кого-то какие-то трудности, я понимаю, о чем речь. И если ко мне обращаются, я стараюсь помочь. Жизнь, она такая, очень легко все потерять. Важно, чтобы рядом были те, кто поможет тебе снова себя найти. Это точно. — Вам пришлось публично признавать свои ошибки и просить прощения. Насколько сложно сделать такой шаг публичному человеку? — Если ты уже ошибся — чего тут сложного-то? Ты ошибся, об этом знают все твои знакомые, как ты это скроешь? Остается только сказать, что думаешь, честно. А дальше — подтвердить свои слова делами. Вот и все. — В 2021 году у вас родился сын. Расскажите, каким он растет, чем интересуются, какие мечты уже озвучивает? — Он разбойник, честно! Ни секунды на месте не сидит. Где у него эта батарейка? Помните: «Ури, где у него кнопка?» Я не понимаю (смеется). Ему все интересно: плавание — хочу, гимнастика — тоже хочу, вчера на пение ходил — тоже да! Он очень легко все схватывает, запоминает, общительный невероятно. Кто бы ни вышел на площадку, он бросает все и бежит: «Здравствуйте! Вы кто?» Люди в шоке: «Мы просто гуляем. А ты кто?» Он не теряется: «А я Никита. Давайте дружить!» Я прямо удивляюсь. Очень здорово за ним наблюдать. — Пока не говорит, кем хочет стать? — Мама вчера спросила — сказал, что космонавтом. Начали с этого. Ну, это только начало (смеется). — Ваша дочь Дарья Авратинская пошла по вашим стопам и выбрала актерскую стезю. Даете ли вы ей советы по поводу проектов и ролей? — Советов не даю, но прихожу смотреть на результат. Пока она работает, советуется с режиссером. И я считаю, что это правильно. Ну и со своим внутренним чутьем. Это точно правильно. Недавно был у нее на премьере «Анны Карениной», где она играет главную роль — очень здорово. До этого был спектакль «Варшавская мелодия» — тоже очень понравилась ее работа. Так что теперь я просто хожу и радуюсь, как у нее все получается. — Даша росла в одно время, Никита — в другое. Какие ценности для вас остаются неизменными в воспитании? Вы больше «папа-праздник» или «папа строгий»? — Хочется, конечно, быть и тем и другим. Любому нормальному папе хочется быть и праздником, и в то же время строгим, когда надо. Мы с мамой договариваемся: если в чем-то строгие, то вместе, чтобы не было такого, что мама сказала «нет», а он побежал к папе — вдруг тот «провиснет». Мы — единый фронт. Так и должно быть. Но, конечно, праздник должен быть, и его должно быть больше.