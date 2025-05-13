В Ростовской области осудили причастных к организации незаконной миграции

В Ростовской области осудили жителей Волгодонска, причастных к организации канала незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным ведомства, с 2021 по 2023 годы гражданка России, вступив в сговор с уроженцем одной из республик Средней Азии, заключала фиктивные браки с иностранцами.
— Например, в одном случае участница сговора вместе с другим мужчиной предоставила липовые документы в отдел ЗАГС Волгодонска. Это было сделано для того, чтобы приезжий смог быстро заключить брак и оформить статус проживания, — добавили в ведомстве.
По данным УФСБ, женщина получила 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком и штрафом в 200 тысяч рублей. Ее осудили по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов» (ч. 4 ст. 327 УК РФ).
Сообщник россиянки получил 3 года условно с испытательным сроком и штрафом в 150 тысяч рублей в рамках статьи «Организация незаконной миграции» (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).
Еще одного нарушителя, подавшего фейковые документы в ЗАГС, осудили на 2 года условно, также ему был назначен испытательный срок в 2 года. В этом случае приговор вынесли по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов» (ч. 4 ст. 327 УК РФ).
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