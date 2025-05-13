В Ростовской области осудили причастных к организации незаконной миграции

Еще одного нарушителя, подавшего фейковые документы в ЗАГС, осудили на 2 года условно, также ему был назначен испытательный срок в 2 года. В этом случае приговор вынесли по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов» (ч. 4 ст. 327 УК РФ).