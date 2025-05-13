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В Уфе увеличилось количество прямых рейсов в Стамбул

Жители Башкирии смогут чаще летать в Турцию. Как сообщает минтранс республики, в Уфе увеличилось количество прямых рейсов в Стамбул.

Источник: Башинформ

Как ранее сообщал «Башинформ», прямые рейсы по маршруту Уфа — Стамбул с 1 июня запускает авиакомпания Utair.

Рейсы запланированы один раз в неделю — по воскресеньям.

Вылет из Уфы в 12:30 часов, из Стамбула — в 16:25 часов. Время полёта составит 4 часа 55 минут.

Рейсы будут выполняться самолетами Boeing 737−800, рассчитанными на 186 мест.

В действующем расписании аэропорта прямые рейсы в Стамбул выполняет также авиакомпания Red Wings. Таким образом, из Уфы в Стамбул будут выполняться полеты трижды в неделю.