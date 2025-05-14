Волонтеры спасли корги, который месяц сидел на цепи без еды

Когда волгоградцы-активисты увидели объявление, посчитали, что Джимми пора спасать. Люди собрали деньги, а после несколько человек лично приехали в Калач-на-Дону, чтобы забрать пса. Оказалось, что хозяин взял здоровую и игривую собаку из приюта в возрасте восьми месяцев. По словам мужчины, не кормил животное во время отъезда, хоть и обещал, недобросовестный товарищ.