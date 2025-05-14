Волонтеры спасли корги, который месяц сидел на цепи без еды

Корги по кличке Джимми на привязи оставил хозяин, пишет «Добро. Медиа». Мужчина на месяц уехал по неотложным делам, а когда вернулся, решил, что исхудавший щенок ему больше не нужен, сфотографировал и выставил пса на продажу за 13 000 рублей.
Когда волгоградцы-активисты увидели объявление, посчитали, что Джимми пора спасать. Люди собрали деньги, а после несколько человек лично приехали в Калач-на-Дону, чтобы забрать пса. Оказалось, что хозяин взял здоровую и игривую собаку из приюта в возрасте восьми месяцев. По словам мужчины, не кормил животное во время отъезда, хоть и обещал, недобросовестный товарищ.
Хозяин во время продажи щенка сначала сделал волонтерам скидку три тысячи рублей, а после и вовсе перевел назад всю сумму. Джимми отвезли в клинику, где выяснилось, что вес пса всего шесть килограммов — в два раза меньше нормы. Также у собаки развилась анемия, поэтому потребовалось перелить кровь.
После Джимми посадили на шестиразовое питание и постепенно увеличивали калорийность рациона. Спустя месяц лечения вес собаки повысился до 7,9 килограмма, а шерсть стала шелковистой — тогда волонтеры занялись поисками нового дома для животного.
Откликнулось множество людей, но в итоге хозяином пса стал врач из ветеринарной клиники. Теперь щенок повсюду следует за новым другом, даже спит рядом. Во время прогулок ждет, пока старшая собака врача присоединится, не уходит домой, если не удостоверится, что компания рядом. И самое важное — у Джимми сейчас прекрасный аппетит.
Ранее крымские волонтеры спасли собаку, которую хозяин сбросил с 30-метровой скалы.