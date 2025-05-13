Ричмонд
+20°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД рассказало, как распознать сообщения от мошенников под видом «Госуслуг»

МВД: Госуслуги уведомляют пользователей о входе в аккаунт только с одного адреса.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. «Госуслуги» направляют уведомления о входе в учётную запись, только если пользователь сам подписался на них в разделе «Безопасность» на портале, тогда при входе в аккаунт на почту приходит письмо с определенного адреса, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Госуслуги» направляют уведомления о входе в учётную запись, только если вы сами подписались на них в разделе «Безопасность» на портале. В этом случае при каждом входе в аккаунт на электронную почту, привязанную к «Госуслугам», приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru", — говорится в сообщении.

В смс-сообщения такая информация не отправляется, добавили в ведомстве.