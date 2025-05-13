МВД рассказало, как распознать сообщения от мошенников под видом «Госуслуг»

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. «Госуслуги» направляют уведомления о входе в учётную запись, только если пользователь сам подписался на них в разделе «Безопасность» на портале, тогда при входе в аккаунт на почту приходит письмо с определенного адреса, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Госуслуги» направляют уведомления о входе в учётную запись, только если вы сами подписались на них в разделе «Безопасность» на портале. В этом случае при каждом входе в аккаунт на электронную почту, привязанную к «Госуслугам», приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru", — говорится в сообщении.
В смс-сообщения такая информация не отправляется, добавили в ведомстве.