В Братске продавали зараженные фрукты и овощи

Двум предпринимателям из Братска выдали предостережения из-за нарушения в сфере карантина растений и недостаточный контроль за безопасностью продукции. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, поводом для проверки послужили рейды инспекторов по торговым точкам, где продаются овощи и фрукты.
— В свежих томатах нашли вирус коричневой морщинистости — опасное заболевание, поражающее урожай. В яблоках и киви обнаружили калифорнийскую и тутовую щитовок. В апельсинах и мандаринах выявили красную померанцевую щитовку, — уточняют в пресс-службе Управления.
Хотя эти вредители не опасны для здоровья людей, специалисты советуют тщательно мыть фрукты и овощи перед едой. Предпринимателям вынесли официальные предупреждения с требованием исправить нарушения и не допускать распространения зараженной продукции.
Отметим, вирус коричневой морщинистости томатов — серьезная угроза для урожая. Он портит плоды и может привести к большим потерям для сельского хозяйства.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области более 2300 жителей пострадали от укусов клещей.