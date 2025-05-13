В Братске продавали зараженные фрукты и овощи

Двум предпринимателям из Братска выдали предостережения из-за нарушения в сфере карантина растений и недостаточный контроль за безопасностью продукции. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, поводом для проверки послужили рейды инспекторов по торговым точкам, где продаются овощи и фрукты.