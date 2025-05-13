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В Братске продавали зараженные фрукты и овощи

Двум предпринимателям выдали предостережения из-за нарушения в сфере карантина растений.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Двум предпринимателям из Братска выдали предостережения из-за нарушения в сфере карантина растений и недостаточный контроль за безопасностью продукции. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, поводом для проверки послужили рейды инспекторов по торговым точкам, где продаются овощи и фрукты.

— В свежих томатах нашли вирус коричневой морщинистости — опасное заболевание, поражающее урожай. В яблоках и киви обнаружили калифорнийскую и тутовую щитовок. В апельсинах и мандаринах выявили красную померанцевую щитовку, — уточняют в пресс-службе Управления.

Хотя эти вредители не опасны для здоровья людей, специалисты советуют тщательно мыть фрукты и овощи перед едой. Предпринимателям вынесли официальные предупреждения с требованием исправить нарушения и не допускать распространения зараженной продукции.

Отметим, вирус коричневой морщинистости томатов — серьезная угроза для урожая. Он портит плоды и может привести к большим потерям для сельского хозяйства.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области более 2300 жителей пострадали от укусов клещей.