Профессор Джефферсон доказала, что сидячий образ жизни ускоряет развитие Альцгеймера

Данный эффект был наиболее заметен среди тех участников наблюдений, которые проводили в сидячем или лежачем положении порядка 1 000−1 100 минут в день — средняя толщина коры их мозга была на 6% меньше, чем у добровольцев, проводивших в сидячем положении около 500−600 минут в день. Эта было в особенности характерно для носителей одной или двух мутаций APOE4, что следует учитывать при разработке рекомендаций для самых уязвимых пациентов с болезнью Альцгеймера, подытожили ученые.