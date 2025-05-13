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Температуру горячей воды в домах нижегородцев снизят до 40 градусов

С 13 по 16 мая в Советском и Нижегородском районах Нижнего Новгорода будет временно снижена температура горячей воды до 40 градусов Цельсия, сообщили в АО «Теплоэнерго».

Источник: Reuters

Эта мера необходима для безопасного проведения запланированных гидравлических испытаний теплосетей, идущих от Нагорной теплоцентрали (первая, третья и шестая очереди). Проверять будут трубопроводы, расположенные на улицах Адмирала Васюнина, Генерала Ивлиева, Маршала Рокоссовского, Надежды Сусловой и ряда других.

Во время испытаний в трубы будут подавать воду под высоким давлением, что позволит обнаружить слабые места и повреждения в трубопроводах и компенсаторах. Жителей Нижнего Новгорода просят быть внимательными и осторожными в этот период: не приближаться к канализационным люкам и наземным тепловым сетям, а также не оставлять рядом с ними свои автомобили. В случае обнаружения каких-либо признаков неисправности, следует незамедлительно сообщить об этом в АО «Теплоэнерго».