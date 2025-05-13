Температуру горячей воды в домах нижегородцев снизят до 40 градусов

Во время испытаний в трубы будут подавать воду под высоким давлением, что позволит обнаружить слабые места и повреждения в трубопроводах и компенсаторах. Жителей Нижнего Новгорода просят быть внимательными и осторожными в этот период: не приближаться к канализационным люкам и наземным тепловым сетям, а также не оставлять рядом с ними свои автомобили. В случае обнаружения каких-либо признаков неисправности, следует незамедлительно сообщить об этом в АО «Теплоэнерго».