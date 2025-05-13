Власти ответили на просьбы калининградцев вернуть отопление

«По нормам закона температура воздуха позволила завершить отопительный сезон. В администрацию поступало много обращений с просьбой отключить отопление. Но всё же отключать и запускать систему снова нет технической возможности», — прокомментировали представители горадминистрации. Они также напомнили, что «остановка и включение котельных — достаточно сложный технический процесс».