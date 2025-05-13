Эксперт предупредила об опасностях кефирных разгрузочных дней

— Многие ищут быстрые способы похудеть и выбирают кефирные разгрузочные дни. Действительно, вес может снизиться, но это происходит за счет потери мышечной ткани, а не жира. Особенно опасно это при гастрите, язве или синдроме раздраженного кишечника — кефирная диета может вызвать обострение, — поясняет доктор Павлова.