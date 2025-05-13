Эксперт предупредила об опасностях кефирных разгрузочных дней

Популярные разгрузочные дни на кефире могут нанести серьезный вред здоровью. Об этом в разговоре с NEWS.ru предупредила врач-гастроэнтеролог Елена Павлова. По словам специалиста, такая диета способна спровоцировать обострение хронических заболеваний и привести к потере мышечной массы.
— Многие ищут быстрые способы похудеть и выбирают кефирные разгрузочные дни. Действительно, вес может снизиться, но это происходит за счет потери мышечной ткани, а не жира. Особенно опасно это при гастрите, язве или синдроме раздраженного кишечника — кефирная диета может вызвать обострение, — поясняет доктор Павлова.
Эксперт отмечает, что хотя кефир содержит полезные бактерии, его чрезмерное употребление способно вызвать вздутие живота, особенно у людей с нарушениями микрофлоры. Холодный кефир может стать причиной болей в горле, а содержащийся в нем гистамин — спровоцировать аллергические реакции.
Монодиеты не являются здоровым способом снижения веса, поэтому лучше придерживаться сбалансированного питания вместо экстремальных методов детокса.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске продавали зараженные фрукты и овощи.