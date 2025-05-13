На позиции ВСУ дронами доставили победный выпуск «Комсомольской правды»

— Пусть история станет мостиком между людьми, способствующим пониманию и примирению. Ведь главное достижение той Великой Победы заключается именно в сохранении мира и братства народов! Я верю, что память о прошлом сможет вдохновлять всех нас на создание светлого будущего, свободного от ненависти и вражды. Пусть эта акция станет началом большого пути к миру и взаимопониманию.