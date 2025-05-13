В этот юбилейный май прошла необычная акция. С дронов в окопы противника скинули номера газеты «Комсомольская правда», которая совсем скоро отмечает свою столетний юбилей. «Птички» доставили ВСУ репринт победного выпуска, вышедшего в тираж 9 мая 1945 года.
Акция прошла в рамках проекта «Историческая память» от «Единой России» и при участии депутата Законодательного Собрания Ростовской области Магомеда Дарсигова. Идею горячо поддержали современные герои — достойные потомки победителей, водрузивших Знамя над Рейхстагом. Наши солдаты помогли передать противнику исторический выпуск о том, как ковалась Победа.
По словам Магомеда Дарсигова, эта символичная акция призвана напомнить украинской стороне о единстве наших народов, переживших Великую Отечественную войну плечом к плечу, и подаривших свободу и мирное небо над головой каждому жителю Европы.
— Пусть история станет мостиком между людьми, способствующим пониманию и примирению. Ведь главное достижение той Великой Победы заключается именно в сохранении мира и братства народов! Я верю, что память о прошлом сможет вдохновлять всех нас на создание светлого будущего, свободного от ненависти и вражды. Пусть эта акция станет началом большого пути к миру и взаимопониманию.
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