Последние новости к вечеру 13 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 13 мая 2025 года.
В МИД РФ назвали тему возможных переговоров с Киевом в Стамбуле
Россия готова к серьезным переговорам по Украине, но нынешних политиков в Киеве отличает недоговороспособность, заявили в МИД РФ. По словам замглавы ведомства Рябкова, обсуждаться будет устойчивое урегулирование с учетом новых территориальных реалий.
Российские военные освободили Миролюбовку в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» освободили село Миролюбовка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, бойцы «Центра» нанесли поражение нескольким механизированным, егерской и штурмовым бригадам ВСУ.
Путин: для возвращения брендов извинений будет недостаточно
Президент РФ заявил, что простых извинений недостаточно для возвращения иностранных фирм на российский рынок. По словам Путина, не все иностранные компании, покинувшие российский рынок три года назад, сделали это добровольно.
Нетаньяху анонсировал масштабное наступление на Газу
Премьер Израиля заявил, что в ближайшие дни армия войдет в сектор Газа «со всей мощью», чтобы полностью разгромить ХАМАС. По его словам, войну не остановит даже освобождение заложников.
В Иране заработала оплата картами «Мир»
Завершен второй этап интеграции платежных систем России и Ирана. Теперь путешествующие в Иран россияне могут расплачиваться картами «Мир» с NFC и смартфонами через приложение Mir Pay.