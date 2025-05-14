Китаянка спасла жизнь верблюду в пустыне: видео

Группа туристов во время путешествия по пустыне Алашань заметила лежащего на песке молодого бактрийского верблюда. Об этом пишет South China Morning Post.
Представители такой породы, которую вывели в Центральной Азии, живут до 40 лет и весят до 600 килограммов. Также животные обладают удивительной особенностью — несколько месяцев обходиться без воды.
Однако здесь такая характерность не спасла. Руководительница туристической группы по фамилии Лин быстро поняла, что лежащий верблюд потерял сознание от обезвоживания. Женщина тут же подошла к животному и быстро влила в пасть верблюду четыре бутылки воды. После осторожно вытянула млекопитающему ноги и помогла встать.
По мнению Лин, животному, масса которого примерно 150 килограммов, всего три года. Также женщина отметила, что верблюд носил бирку с номером в подтверждение принадлежности местному пастуху. Женщина разыскала хозяина и вернула потерявшееся животное домой. Оказалось, что верблюд несколько месяцев назад отбился от стада, заблудился в пустыне и страдал от сильной жажды. Сейчас животное восстанавливается, хорошо ест и уже нормально ходит.
После ситуации Лин поделилась мнением о том, что все живые существа обладают душой. По мнению женщины, «доброта в пустыне будет вознаграждена природой».
Ранее в Тульской области местные жители заметили верблюдов.