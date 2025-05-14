Китаянка спасла жизнь верблюду в пустыне: видео

По мнению Лин, животному, масса которого примерно 150 килограммов, всего три года. Также женщина отметила, что верблюд носил бирку с номером в подтверждение принадлежности местному пастуху. Женщина разыскала хозяина и вернула потерявшееся животное домой. Оказалось, что верблюд несколько месяцев назад отбился от стада, заблудился в пустыне и страдал от сильной жажды. Сейчас животное восстанавливается, хорошо ест и уже нормально ходит.