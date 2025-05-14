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Китаянка спасла жизнь верблюду в пустыне: видео

Животное отбилось от стада и умирало от жажды. Женщина влила в пасть верблюду несколько бутылок воды.

Анна Морозова
Автор Новости Mail

Группа туристов во время путешествия по пустыне Алашань заметила лежащего на песке молодого бактрийского верблюда. Об этом пишет South China Morning Post.

Представители такой породы, которую вывели в Центральной Азии, живут до 40 лет и весят до 600 килограммов. Также животные обладают удивительной особенностью — несколько месяцев обходиться без воды.

Однако здесь такая характерность не спасла. Руководительница туристической группы по фамилии Лин быстро поняла, что лежащий верблюд потерял сознание от обезвоживания. Женщина тут же подошла к животному и быстро влила в пасть верблюду четыре бутылки воды. После осторожно вытянула млекопитающему ноги и помогла встать.

По мнению Лин, животному, масса которого примерно 150 килограммов, всего три года. Также женщина отметила, что верблюд носил бирку с номером в подтверждение принадлежности местному пастуху. Женщина разыскала хозяина и вернула потерявшееся животное домой. Оказалось, что верблюд несколько месяцев назад отбился от стада, заблудился в пустыне и страдал от сильной жажды. Сейчас животное восстанавливается, хорошо ест и уже нормально ходит.

После ситуации Лин поделилась мнением о том, что все живые существа обладают душой. По мнению женщины, «доброта в пустыне будет вознаграждена природой».

Ранее в Тульской области местные жители заметили верблюдов.