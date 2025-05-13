Самая незаметная реформа. Петербургские автобусы теперь едут по-новому

Глава «Горэлектротранса» Денис Минкин признавал, что это один из острых моментов: «На сегодняшний день ведется огромная работа нами вместе с Минтрансом (так вышло, что ГЭТ является закоперщиком в этой работе) о корректировке методики расчета цены контракта, в которую входит в том числе зарплата». Контракта с ГЭТ, даже его проекта, еще нет, поэтому не ясно, какие итоговые цифры в него упакуют. Показательным будет сравнение зарплат у водителей автобусов и троллейбусов, ведь если они начнут переходить из одного городского предприятия в другое, где платят больше, это сильно поменяет ландшафт общественного транспорта.