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Выбираем другие дороги: Один из КПП на молдо-румынской границе закрывают на один день

С румынской стороны запланированы технические работы.

Источник: Комсомольская правда

Пограничная полиция Молдовы предупреждает, что 14 мая с 08:00 до 16:00 на плотине «Стынка — Костешты» с румынской стороны запланированы технические работы.

«В указанный период времени мы рекомендуем участникам трансграничного движения заранее выбрать пересечение границы через другие пункты пересечения границы с Румынией, такие как: КПП “Липканы”, КПП “Леушены”, КПП “Скулень”, КПП “Кагул” или КПП “Леова” — говорится в сообщении.

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