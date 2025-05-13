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В Таганроге разработали программу модернизации теплосетей до 2028 года

Программу модернизации теплосетей и подготовку к зиме обсудили в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге разработали программу модернизации тепловых сетей и котельного оборудования на период до 2028 года. Об этом в Telegram рассказала глава города Светлана Камбулова.

— Важное направление работы — изменение схемы подключения потребителей. Рассматриваем возможность переключения нагрузки от арендованной котельной на улице Ленина, это позволит повысить надежность теплоснабжения, — сообщила Светлана Камбулова.

Кроме этого, работы запланировали в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2025−2026 годов. Основное внимание в городе намерены уделить капремонту наиболее критичных элементов системы теплоснабжения.

Планируется обновление 11 аварийных участков теплосетей общей протяженностью 5 км, а также ремонт двух котлов, обеспечивающих подачу тепла в 211 домов и 35 социальных объектов. Сейчас власти прорабатывают вопрос финансирования работ.

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