Эмоциональная гигиена: почему мы забираем проблемы с работы домой и как перестать это делать

— Это определенные действия, направленные на поддержание внутреннего равновесия. Эти ритуалы помогают не накапливать негативные чувства и учат управлять стрессом. Так же, как мы ухаживаем за телом, стоит научиться заботиться о своем психоэмоциональном состоянии. Одним из ключевых направлений эмоциональной гигиены является умение оставлять рабочие проблемы в пределах офиса. Это особенно важно в условиях постоянной доступности через электронную почту, мессенджеры и онлайн-платформы, когда границы между рабочим и личным временем становятся размытыми.