Власти Минска хотят снизить нагрузку на Минскую кольцевую автодорогу

Мы писали, что Генпрокуратура раскрыла детали жуткого ДТП с рейсовым автобусом, врезавшимся в седельный тягач в апреле 2024: «Пострадало 52 пассажира» (здесь подробности). А под Слуцком пассажир микроавтобуса выпал на проезжую часть во время движения (подробности здесь).