Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Минска хотят снизить нагрузку на Минскую кольцевую автодорогу

Власти Минска хотят разгрузить МКАД и сделать ее более безопасной для водителей и пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

В Мингорисполкоме обсудили меры по оптимизации движения на МКАД, сообщает БелТА.

Пилотный проект по снижению транспортной нагрузки и повышению пропускной способности на участке внутреннего кольца МКАД находится в стадии проработки. Его реализация позволит заложить основу для системных решений, способных разгрузить МКАД и повысить безопасность на ключевых участках столичных дорог.

По словам замначальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Дениса Ливановича, перспективы развития МКАДа — с возможным расширением и без него, совершенствованием развязок, строительством улиц-дублеров — все это требует комплексного подхода.

Кстати, по статистике, большая часть ДТП в Минске приходится именно на МКАД (здесь подробнее).

Мы писали, что Генпрокуратура раскрыла детали жуткого ДТП с рейсовым автобусом, врезавшимся в седельный тягач в апреле 2024: «Пострадало 52 пассажира» (здесь подробности). А под Слуцком пассажир микроавтобуса выпал на проезжую часть во время движения (подробности здесь).