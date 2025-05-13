Власти Минска хотят снизить нагрузку на Минскую кольцевую автодорогу

В Мингорисполкоме обсудили меры по оптимизации движения на МКАД, сообщает БелТА.
Пилотный проект по снижению транспортной нагрузки и повышению пропускной способности на участке внутреннего кольца МКАД находится в стадии проработки. Его реализация позволит заложить основу для системных решений, способных разгрузить МКАД и повысить безопасность на ключевых участках столичных дорог.
По словам замначальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Дениса Ливановича, перспективы развития МКАДа — с возможным расширением и без него, совершенствованием развязок, строительством улиц-дублеров — все это требует комплексного подхода.
Кстати, по статистике, большая часть ДТП в Минске приходится именно на МКАД (здесь подробнее).
Мы писали, что Генпрокуратура раскрыла детали жуткого ДТП с рейсовым автобусом, врезавшимся в седельный тягач в апреле 2024: «Пострадало 52 пассажира» (здесь подробности). А под Слуцком пассажир микроавтобуса выпал на проезжую часть во время движения (подробности здесь).