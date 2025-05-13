Чем полезны жиры и в каких продуктах их содержится больше всего: список

Жиры — важный компонент здорового рациона: они обеспечивают нас энергией, помогают поддерживать гормональный баланс и усваивать витамины. При этом они также могут быть вредны для организма. В каких продуктах содержится много жиров, какие из них стоит включить в рацион, а какие — ограничить, и можно ли набрать вес, употребляя «правильные» жиры — разобралась «Газета.Ru».