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Лосенок вышел за помощью к людям в Борисовском районе

В деревне Высокий Берег Минской области произошла редкая ситуация: из леса к людям вышел одинокий лосенок. По словам очевидцев, животное вело себя спокойно и явно нуждалось в помощи.

Источник: Смартпресс

На горячую линию обратилась местная жительница. После сигнала на место выехали специалисты. Как выяснилось в ходе осмотра, лосенок был здоров, но из-за возраста и отсутствия матери у него не было шансов выжить в лесу.

Комиссия приняла решение временно передать животное на передержку в Борисовский опытный лесхоз. Там о нем будут заботиться егеря и ветеринары.

После того как окрепнет, лосенок вернется в дикую природу, где встретится с мамой. Об этом сообщили в лесхозе.

В Беларуси случаи помощи диким животным фиксируются регулярно. 10 мая истощенного лосенка спасли в Городокском районе в деревне Смоловка. Так как малыш нуждался в уходе, его передали в Витебский зоологический парк.

Специалисты напоминают: при встрече с диким животным важно не пытаться его приручить или кормить, а немедленно обратиться в экологические службы.