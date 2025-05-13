Лосенок вышел за помощью к людям в Борисовском районе

На горячую линию обратилась местная жительница. После сигнала на место выехали специалисты. Как выяснилось в ходе осмотра, лосенок был здоров, но из-за возраста и отсутствия матери у него не было шансов выжить в лесу.
Комиссия приняла решение временно передать животное на передержку в Борисовский опытный лесхоз. Там о нем будут заботиться егеря и ветеринары.
После того как окрепнет, лосенок вернется в дикую природу, где встретится с мамой. Об этом сообщили в лесхозе.
В Беларуси случаи помощи диким животным фиксируются регулярно. 10 мая истощенного лосенка спасли в Городокском районе в деревне Смоловка. Так как малыш нуждался в уходе, его передали в Витебский зоологический парк.
Специалисты напоминают: при встрече с диким животным важно не пытаться его приручить или кормить, а немедленно обратиться в экологические службы.