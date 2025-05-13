Создан квантовый алгоритм для разработки лекарств

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Квантовый алгоритм генеративного ИИ для химии и разработки лекарств разработан и протестирован в России. Об этом ТАСС рассказал руководитель научной группы Российского квантового центра, директор Института физики и квантовой инженерии МИСИС Алексей Федоров.
«Мы активно работаем над применениями квантовых компьютеров для различных отраслей. В фокусе атомная промышленность, нефтегазовый индустрия и финансовый сектор. В части биотехнологий также есть ряд достижений, в частности, разработан и протестирован квантовый алгоритм генеративного ИИ для химии и разработки лекарств. Следующий важный шаг — поиск партнеров для внедрения данных разработок в практику», — рассказал ученый.
По его словам, поиск потенциальных применений квантовых компьютеров — это важнейшее направление. «Особенно важна здесь обратная связь от индустрии, которая может оценить потенциал квантовых решений и их преимуществ по сравнению с существующими технологиями. Для достижения полезности квантовых технологий в практических задачах необходимо продолжать наращивать их мощность и работать над алгоритмами», — отметил Федоров.
В рамках дорожной карты, координируемой Росатомом, подчеркнул он, ведется разработка необходимого стека технологических решений. «Речь как о самих квантовых вычислителях на различных физических принципах, самый мощный из которых на сегодня — 50-кубитный ионный квантовый компьютер, и программных решениях, так и о практическом внедрении квантовых вычислений. В частности, мы видим значительный потенциал в решении задач оптимизации и моделирования сложных систем», — рассказал Федоров.
Росатом отвечает за реализацию дорожной карты «Квантовые вычисления» с 2020 года. Общий объем финансирования дорожной карты за 2020−2024 гг. составил 24 млрд рублей, из которых 12 млрд рублей было вложено Росатомом. В 2024 году в рамках дорожной карты учеными ФИАН и РКЦ был создан российский 50-кубитный квантовый компьютер на ионах, а также прототип 50-кубитного квантового вычислителя на одиночных нейтральных атомах рубидия — его создали ученые МГУ и РКЦ. В дорожной карте по квантовым вычислениям на 2025−2030 годы основной акцент будет сделан на достижение качественных эффектов развития квантовых технологий в России. Главное в этом направлении — овладение практикой промышленного использования квантовых технологий.