Создан квантовый алгоритм для разработки лекарств

Росатом отвечает за реализацию дорожной карты «Квантовые вычисления» с 2020 года. Общий объем финансирования дорожной карты за 2020−2024 гг. составил 24 млрд рублей, из которых 12 млрд рублей было вложено Росатомом. В 2024 году в рамках дорожной карты учеными ФИАН и РКЦ был создан российский 50-кубитный квантовый компьютер на ионах, а также прототип 50-кубитного квантового вычислителя на одиночных нейтральных атомах рубидия — его создали ученые МГУ и РКЦ. В дорожной карте по квантовым вычислениям на 2025−2030 годы основной акцент будет сделан на достижение качественных эффектов развития квантовых технологий в России. Главное в этом направлении — овладение практикой промышленного использования квантовых технологий.