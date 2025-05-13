Резидент Comedy Club Сергей Гореликов рассказал об участии в спектакле «Римские рогоносцы»

— Как и всегда, со случайного приглашения. В антрепризу меня начали звать лет 13−14 назад, но все не было времени. Да и сам я не понимал, как можно совместить основную работу и большое количество репетиций в стороннем проекте. Поэтому всегда отказывался, ровно до того момента, как мне позвонил с предложением сыграть в спектакле Миша Башкатов — опытный актер антрепризных постановок. Он прислал пьесу, я почитал, заинтересовался и встретился с режиссером Альбертом Хасиевым. Честно признаюсь: очень волновался из-за того, как я буду везде успевать. Как резидент Comedy Club, я сам придумываю себе тексты и участвую в съемках. Да и специальных актерских курсов я не оканчивал. Но ребята меня убедили в том, что, как только я попаду в сообщество настоящих профессионалов, сама атмосфера поможет поймать нужный настрой. Теперь с нетерпением жду, когда постановку покажем зрителям.