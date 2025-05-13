Резидент Comedy Club Сергей Гореликов рассказал об участии в спектакле «Римские рогоносцы»

14 мая в концертном зале «Измайлово» состоится премьерный показ спектакля «Римские рогоносцы». В ролях — звезды лучших юмористических шоу: Сергей Гореликов, резидент Comedy Club, известный зрителю под псевдонимом Серж Горелый (телеведущий), и Михаил Башкатов, капитан команды «Максимум» КВН, снимавшийся в комедийных сериалах «Даешь, молодежь», «Кухня», «Папины дочки»), а также Григорий Сиятвинда, артист театра «Сатирикон» и звезда сериалов «Кухня» и «Отель “Элеон”, а еще актрисы Театра сатиры Ксения Худоба и Марина Маняхина.
Спектакль — сценическая версия Альберта Хасиева по мотивам пьес немецких авторов и итальянских впечатлений. Спектакль «Римские рогоносцы» создан в лучших традициях комедии положений Рэя Куни, который обладал исключительным талантом показать, как из банального вранья растут ноги самых экстраординарных, безумных, нелепых и, конечно же, комичных событий. О том, как шла подготовка к премьере, как совместить образ на театральной сцене и роль комика, в эксклюзивном интервью «ВМ» рассказал Сергей Гореликов.
— Сергей, с чего началось ваше участие в спектакле «Римские рогоносцы»?
— Как и всегда, со случайного приглашения. В антрепризу меня начали звать лет 13−14 назад, но все не было времени. Да и сам я не понимал, как можно совместить основную работу и большое количество репетиций в стороннем проекте. Поэтому всегда отказывался, ровно до того момента, как мне позвонил с предложением сыграть в спектакле Миша Башкатов — опытный актер антрепризных постановок. Он прислал пьесу, я почитал, заинтересовался и встретился с режиссером Альбертом Хасиевым. Честно признаюсь: очень волновался из-за того, как я буду везде успевать. Как резидент Comedy Club, я сам придумываю себе тексты и участвую в съемках. Да и специальных актерских курсов я не оканчивал. Но ребята меня убедили в том, что, как только я попаду в сообщество настоящих профессионалов, сама атмосфера поможет поймать нужный настрой. Теперь с нетерпением жду, когда постановку покажем зрителям.
— Как часто в вашем плотном графике находится место для репетиций спектакля?
— Сначала было тяжело совмещать, особенно первые полмесяца. Я приезжал с утра на репетиции, а вечером уже был задействован в других проектах. Переключаться приходилось быстро. Утренние репетиции спектакля длились по 4−6 часов, шли практически всю неделю с одним выходным. В какой-то момент почувствовал, что энергии очень много расходуется.
— Как восполняете свой ресурс, чтобы заново погружаться и каждый раз маневрировать между разными проектами?
— Просто себя настраиваешь: если ты на что-то идешь, то выполнять работу нужно на 100 процентов. У меня подход такой ко всему, к чему я прикасаюсь в жизни и творчестве. Я понимаю, что на меня рассчитывают — значит, нужно оправдать доверие.
— Есть ли какой-то опыт в КВН или Comedy Club, который пригодился на драматической сцене?
— КВН — это колоссальная школа. Здесь нужно было выкладываться в коротком жанре. Спектакль — это другое. И я очень признателен за новый опыт режиссеру Альберту Хасиеву. Мы встречаемся за час до основных репетиций и вместе проходимся по тексту. Он направляет меня, подсказывает, в какую сторону двигаться и как отработать конкретную сцену. Плюс в том, что он не только режиссер, но и актер.
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— Получается, это у вас такой первый опыт работы с режиссером?
— Можно сказать и так. Тем более что раньше мои роли в кино ограничивались двумя короткими эпизодами: в одном фильме я появился на 30 секунд, а в другом меня и вовсе «вырезали». Режиссеры шоу и режиссеры в театре — это разные люди. Участие в «Римских рогоносцах» — большое и значимое событие для меня, первый подобный опыт. Спектакль в моем представлении — большая командная работа, мы принимаем много совместных решений. А еще театр — это про доверие.
— Место действия «Римских рогоносцев» — Рим. А время действия художник-постановщик Андрей Климов перенес в 60-е годы двадцатого столетия. Как думаете, нравы в тогдашнем Риме и в наше время как-то отличаются?
— То, что случилось в прошлом столетии, может произойти и сейчас. Яркость, эмоции, экспрессия — люди сегодня и тогда чувствуют и поступают примерно одинаково.
— Каким вы для себя представляете вашего героя Пупо Моретти?
— Как добряка со своими причудами. Собственно, все герои постановки — со своей какой-то изюминкой. Но по сценарию я единственный холостяк в этой компании.
— А костюмы как подбирались?
— Костюм у меня только в последней сцене, а в двух других я в трусах. Так что мне с примерками и нарядами очень легко (смеется).
— Сергей, в плотном графике репетиций, участия в шоу находите время на прогулки по городу?
— Люблю гулять по Москве. Отмечаю про себя, как она сильно изменилась за последние годы. Многие мои друзья, которые давно не навещали столицу, под особым невероятным впечатлением. Это я могу подтвердить и как водитель, и как пешеход. За рулем езжу и смотрю на широкие магистрали, а пешком люблю пройтись по благоустроенным улицам, озелененному Садовому кольцу, Лубянке. В Москве есть все, о чем можно мечтать. И от этого можно получать удовольствие!
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