В Белокалитвинском районе утонул 70-летний рыбак

По предварительной информации ведомства, пенсионер отправился на речку Северский Донец, чтобы немного порыбачить. Мужчина ловил рыбу с деревянного мостика. В какой-то момент он потерял равновесие и упал в воду. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. Однако прибывшим экстренным службам оставалось лишь констатировать его смерть.