В Белокалитвинском районе утонул 70-летний рыбак

В Белокалитвинском районе произошла трагедия — утонул 70-летний рыбак. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось 13 мая в районе поселка Синегорский.
По предварительной информации ведомства, пенсионер отправился на речку Северский Донец, чтобы немного порыбачить. Мужчина ловил рыбу с деревянного мостика. В какой-то момент он потерял равновесие и упал в воду. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. Однако прибывшим экстренным службам оставалось лишь констатировать его смерть.
Спасатели напоминают, что рыбалка с неустойчивых конструкций крайне опасна, особенно для пожилых людей.
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