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В Белокалитвинском районе утонул 70-летний рыбак

Под Ростовом на рыбалке утонул 70-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Белокалитвинском районе произошла трагедия — утонул 70-летний рыбак. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось 13 мая в районе поселка Синегорский.

По предварительной информации ведомства, пенсионер отправился на речку Северский Донец, чтобы немного порыбачить. Мужчина ловил рыбу с деревянного мостика. В какой-то момент он потерял равновесие и упал в воду. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. Однако прибывшим экстренным службам оставалось лишь констатировать его смерть.

Спасатели напоминают, что рыбалка с неустойчивых конструкций крайне опасна, особенно для пожилых людей.

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