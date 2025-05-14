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Власти предупредили о пробках на Озерова из-за ремонта

Окончание работ запланировано на 22 июля.

Источник: РИА "Новости"

На улице Озерова в Калининграде начали проводить комплекс ремонтных работ.

«На участке от Советского проспекта до Уральской завершён ремонт тротуара, сейчас этот вид работ продолжают от Уральской до Горького, — сообщили в городской администрации. — На этой неделе стартуют работы и на проезжей части — фрезерование начнут от Советского проспекта до Уральской. После подготовки здесь предстоит уложить верхний слой асфальтобетона. В соответствии с контрактом окончание ремонта проезжей части ул. Ген. -лейт. Озерова — 22 июля».

В связи со значительной ремонтной нагрузкой на улицу, дорожники во избежание заторов просят заранее планировать время в пути и по возможности выбирать альтернативные маршруты.