Власти предупредили о пробках на Озерова из-за ремонта

«На участке от Советского проспекта до Уральской завершён ремонт тротуара, сейчас этот вид работ продолжают от Уральской до Горького, — сообщили в городской администрации. — На этой неделе стартуют работы и на проезжей части — фрезерование начнут от Советского проспекта до Уральской. После подготовки здесь предстоит уложить верхний слой асфальтобетона. В соответствии с контрактом окончание ремонта проезжей части ул. Ген. -лейт. Озерова — 22 июля».