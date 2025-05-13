В Беларуси планируют оплачивать отпуск для отцов при рождении ребенка

Здравоохранение, пособия, льготы. Павлюченко рассказала, чем Беларусь может гордиться в семейной политике Комфортная для родительства и карьеры. Павлюченко о необходимой для молодых родителей среде.
Наталия Павлюченко отметила, что Трудовой кодекс в Беларуси направлен на достижение необходимого баланса между карьерой, семьей и воспитанием детей. «Это живой организм, который постоянно меняется и заполняется новыми направлениями, позволяющими реализовать себя. Это дистанционная работа, дополнительный свободный день для многодетных семей или сокращение рабочего дня на час», — рассказала министр.
Также с 2020 года в Трудовой кодекс был введен новый вид социального отпуска — кратковременный отпуск для отцов при рождении ребенка, который они могут взять в первые шесть месяцев со дня рождения малыша. «Норма, заложенная в законодательстве, рассматривает возможность свободной оплаты нанимателем, то есть по желанию нанимателя. Мы уже изучили практику реализации этой нормы и можем сказать, что охват таким отпуском в крупных организациях заметно выше, чем в средних и малых. При этом востребованность отпуска среди мужчин, имеющих на него право, значительно выше в организациях, где отпуск оплачивается. Поэтому сейчас, работая над изменениями в Трудовом кодексе, мы обсуждаем с нанимателями предложение установить оплачиваемый отпуск для отцов на паритетной основе — за счет нанимателя и средств социального страхования», — отметила она.
Министр добавила, что Министерство активно вовлекает нанимателей в решение задач семейной политики. Так, с 2021 года реализуется проект «Компании, дружественные родителям». «Ключевая задача — показать нанимателям реальные инструменты, которые можно реализовать в рамках социальных пакетов условий в интересах сотрудников с детьми и в продвижении концепции семейно-ориентированной корпоративной политики. Сейчас в проекте участвует около 120 организаций, но мы считаем это недостаточным. С июля этого года мы выходим в регионы и проводим региональные и областные семинары», — сказала она.