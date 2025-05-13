В Беларуси планируют оплачивать отпуск для отцов при рождении ребенка

Также с 2020 года в Трудовой кодекс был введен новый вид социального отпуска — кратковременный отпуск для отцов при рождении ребенка, который они могут взять в первые шесть месяцев со дня рождения малыша. «Норма, заложенная в законодательстве, рассматривает возможность свободной оплаты нанимателем, то есть по желанию нанимателя. Мы уже изучили практику реализации этой нормы и можем сказать, что охват таким отпуском в крупных организациях заметно выше, чем в средних и малых. При этом востребованность отпуска среди мужчин, имеющих на него право, значительно выше в организациях, где отпуск оплачивается. Поэтому сейчас, работая над изменениями в Трудовом кодексе, мы обсуждаем с нанимателями предложение установить оплачиваемый отпуск для отцов на паритетной основе — за счет нанимателя и средств социального страхования», — отметила она.