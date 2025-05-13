Повышена эффективность комбинированной химиотерапии рака груди

Это проявлялось в том, что комбинированная химиотерапия позволила всем пациенткам из экспериментальной группы прожить как минимум три года после удаления опухоли, а также избежать повторного появления новообразований в 96% случаев. И то, и другое было характерно лишь для 88% участниц эксперимента, прошедших обычный курс химиотерапии на базе карбоплатина, что говорит о значительном росте эффективности лечения.