Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 14 мая 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Верхоянская, 13−23 (нечет.); Лобачевского, 40−59; Ростовская, 17−32; Луначарского, 17−32; Можайского, 16−31; Барабинская, 1−12; Гатчинская, 23−31 (нечет.); пер. Карталинский, 1−11; Никопольская, 26, 28, 30, 32 — с 09.30 до 17.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Ворошилова, 3, 13, 25 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Чайковского, 7-Б; Неглинная, 43, 45; Комсомольский пр., 18, 18-А, 18-Б — с 08.00 до 18.00;
— ч/с: пос. Новосинеглазово: Лавандовая; Благодатная; Радостная; Радужная; Владимирская; Бунина; Черемуховая; Лучистая; Александровская; Апрельская; Сливовая — с 09.00 до 10.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Энергетиков, 48, 52 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Новороссийская, 22; ч/с: Львовская, 9−46; Латвийская, 39−80; Гомельская, 52−75; Толстого, 47−92; Барановичская, 40; Карельская, 35−56; Могилевская, 28; Бобруйская, 31−64; Олега Кошевого, 43−61; Грозненская, 68, 70, 62, 66, 64; Эстонская, 52−81; Маршальская; Севастопольская, 4−38 — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— 50-летия ВЛКСМ, 1, 4, 6; Жукова, 42-А; Ш. Металлургов, 25, 25-А, 25, 25-Б, 27, 27-А, 29, 29-А, 31, 31-А, 31-Б, 33, 33-А, 35, 35-А, 37, 37-А, 39, 39-А, 39-Б, 41, 43, 45, 47, 47-Б — с 10.00 до 19.00.
Отключение газоснабжения:
— Б. Хмельницкого, 16; Ш. Металлургов 17 — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Блюхера, 126 — с 08.00 до 18.00;
— 1-я Потребительская, 1-А, 7, 11, 13, 17, 24, 36; 2-я Потребительская, 6, 8, 10, 12, 20, 22; Троицкий тракт, 15 — с 13.00 до 17.00;
— Семеноводческая, 4-А, 6, 8; ч/с: Семеноводческая, 2−21; Капитанская, 1-А, 2-А, 3-А — с 09.00 до 17.00;
— Кузнецова, 10, 12; Калининградская, 23-А — с 13.00 до 16.00;
— ч/с: СНТ «Энергетик»; Силикатная, 1−96; Животноводческая, 3−27 — с 08.00 до 18.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— пр. Ленина, 24 (подъезды 3, 4) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Танкистов, 131−139; пер. 1-й Газонный, 2, 2-А, 4; пер. 2-й Газонный, 1, 1-Б; пер. 2-й Фабрично-заводской, 1−10; пер. 3-й Фабрично-заводской, 1−10; пер. 4-й Фабрично-заводской, 1−10; пер. 5-й Фабрично-заводской, 2−10; пер. 6-й Фабрично-заводской, 63−72; Фабрично-заводская, Кулибина; 18; Краснофлотская, 19, 23, 25; Внутриквартальная, 2−62; Шишкина, 148−193 — с 09:00 до 17.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— пр. Ленина, 24 (подъезды 3, 4) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Танкистов, 131−139; пер. 1-й Газонный, 2, 2-А, 4; пер. 2-й Газонный, 1, 1-Б; пер. 2-й Фабрично-заводской, 1−10; пер. 3-й Фабрично-заводской, 1−10; пер. 4-й Фабрично-заводской, 1−10; пер. 5-й Фабрично-заводской, 2−10; пер. 6-й Фабрично-заводской, 63−72; Фабрично-заводская, Кулибина; 18; Краснофлотская, 19, 23, 25; Внутриквартальная, 2−62; Шишкина, 148−193 — с 09:00 до 17.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В среду, 14 мая, с 9:00 до окончания работ будет отключен светофор на Свердловском тракте в районе ветлечебницы.
Будьте внимательны и осторожны!