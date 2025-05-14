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Мать погибшего на СВО воронежца подала в суд на вдову сына

Супруга бойца не помогла организовать погребение и не пришла на похороны.

Источник: Комсомольская правда

Суд Грибановского района рассмотрел иск местной жительницы к вдове своего сына, погибшего в зоне СВО. Это произошло после того, как женщины получили наследство военнослужащего. Об этом рассказали в суде 12 мая.

Мать и вдова умершего разделили наследство поровну: каждая из них получила право на земельный участок. Ожидалось, что родственницы будут делить расходы на похороны. Однако вдова не предоставила никакой финансовой помощи, не участвовала в организации похорон и не пришла на церемонию прощания.

Мать военнослужащего потратила более миллиона рублей на похороны, поминальный обед и изготовление памятника. Тогда она решила обратиться в суд, чтобы взыскать с невестки половину затрат.

Во время судебного заседания родственники погибшего решили помириться, и дело было прекращено.