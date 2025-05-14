Мать погибшего на СВО воронежца подала в суд на вдову сына

Мать и вдова умершего разделили наследство поровну: каждая из них получила право на земельный участок. Ожидалось, что родственницы будут делить расходы на похороны. Однако вдова не предоставила никакой финансовой помощи, не участвовала в организации похорон и не пришла на церемонию прощания.