Мать погибшего на СВО воронежца подала в суд на вдову сына

Суд Грибановского района рассмотрел иск местной жительницы к вдове своего сына, погибшего в зоне СВО. Это произошло после того, как женщины получили наследство военнослужащего. Об этом рассказали в суде 12 мая.
Мать и вдова умершего разделили наследство поровну: каждая из них получила право на земельный участок. Ожидалось, что родственницы будут делить расходы на похороны. Однако вдова не предоставила никакой финансовой помощи, не участвовала в организации похорон и не пришла на церемонию прощания.
Мать военнослужащего потратила более миллиона рублей на похороны, поминальный обед и изготовление памятника. Тогда она решила обратиться в суд, чтобы взыскать с невестки половину затрат.
Во время судебного заседания родственники погибшего решили помириться, и дело было прекращено.