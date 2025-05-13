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Губернатор В. Федорищев потребовал от Орлова отчет по очередям в онкодиспансер

12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, затронув проблему длительных очередей и перебоев с медикаментами в онкологическом диспансере.

12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, затронув проблему длительных очередей и перебоев с медикаментами в онкологическом диспансере.

Министр здравоохранения Андрей Орлов доложил, что контракт на закупку лекарств заключен, выделено дополнительно 1,2 млрд рублей.

Поставки налаживаются, перечень препаратов расширяется, нагрузка распределяется между центрами амбулаторно-онкологической помощи, началась подготовка заявок на последующие годы.

Вопрос организации электронной записи пациентов находится в стадии тестирования, ведется работа с IT-службой для устранения выявленных недостатков.

Губернатор поручил в течение двух недель подготовить отчет по итогам проверки цифровых сервисов и предложить меры для улучшения ситуации.

Ранее «МК в Самаре» рассказал, что самарское здравоохранение испытывает трудности с цифровизацией.

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