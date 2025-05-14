Бездомные собаки поселились на территории детского сада в Омске

В Омске жители обеспокоены ситуацией с бездомными собаками, которые обосновались на территории детского сада. В группе «ЧП Омск» соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение с фотографиями, на которых видно, как несколько взрослых собак отдыхают на верандах детского учреждения.
Детский сад № 50 расположен в Амурском посёлке. По информации автора поста, администрация уже обратилась в службу по отлову животных, однако ответа пока не поступило.
Автор сообщения задаётся вопросом, как родителям безопасно забирать своих детей из сада в такой обстановке. Пост вызвал активное обсуждение, и часть комментаторов согласна, что наличие собак на территории детского сада неприемлемо. Один из пользователей отметил, что присутствие животных в таком месте создаёт риск для детей, которые там регулярно находятся.