Ростов встал в семибалльных пробках вечером 13 мая

13 мая вечерний Ростов-на-Дону столкнулся с настоящим транспортным коллапсом. Пробки достигли семи баллов, парализовав движение во всех районах города. Об этом сообщили горожане.
По данным «Яндекс Карт», в центре пробки образовались на следующих улицах: Большая Садовая, Ворошиловский проспект, Буденновский проспект, улицы Красноармейская, Соколова, Кировская. Скорость движения автомобилей не превышала 10 км/ч.
Заторы есть и на Вавилова, Немировича-Данченко, Нагибина. С трудом двигаются автомобили на улице Малиновского, Всесоюзной, проспекте Стачки и Мадояна.
Автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут.
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