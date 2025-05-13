Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростов встал в семибалльных пробках вечером 13 мая

Вечерний коллапс: Ростов встал в семибалльных пробках.

Источник: Комсомольская правда

13 мая вечерний Ростов-на-Дону столкнулся с настоящим транспортным коллапсом. Пробки достигли семи баллов, парализовав движение во всех районах города. Об этом сообщили горожане.

По данным «Яндекс Карт», в центре пробки образовались на следующих улицах: Большая Садовая, Ворошиловский проспект, Буденновский проспект, улицы Красноармейская, Соколова, Кировская. Скорость движения автомобилей не превышала 10 км/ч.

Заторы есть и на Вавилова, Немировича-Данченко, Нагибина. С трудом двигаются автомобили на улице Малиновского, Всесоюзной, проспекте Стачки и Мадояна.

Автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут.

Подпишись на нас в Telegram.