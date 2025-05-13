На Солнце происходит сильная вспышка

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Первая за полтора месяца вспышка максимального балла Х происходит на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.
«Прямо сейчас на Солнце происходит вспышка уровня X. Предварительный балл — X1.2. Это первая вспышка X класса после полуторамесячного перерыва», — сказал Богачёв.
Он уточнил, что последний раз событие сравнимого уровня наблюдалось 28 марта, тогда вспышке был присвоен балл X2.0.
По данным телескопов, вспышка произошла на западном краю Солнца, частично уже за его краем, и по этой причине не опасно для Земли, рассказал Богачёв.
«Тем не менее, оно показывает, что Солнце всё еще обладает энергией на взрывы высшей силы, несмотря не видимое снижение активности, регистрируемое с начала года», — уточнил руководитель лаборатории.