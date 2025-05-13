В Самаре сократилось число заведений общепита на набережной с 2023 года на 20%

Самарцы выразили недовольство в соцсети мэра, отметив чрезмерное число заведений, продающих алкоголь возле стадиона ЦСКА ВВС.
Одна из жительниц отметила быстрый рост кафе, постоянный запах жареной пищи и сокращение числа скамеек, опасаясь ухудшения состояния набережной.
Однако в городском департаменте сообщили, что с 2023 года количество общепитовских объектов уменьшилось на 20%, территория была поделена на четыре рекреационные зоны, тогда как ранее заведения располагались повсюду.
Важные новости Самары и региона! Подписывайтесь на наш телеграм-канал!