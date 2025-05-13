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В Самаре сократилось число заведений общепита на набережной с 2023 года на 20%

Самарцы выразили недовольство в соцсети мэра, отметив чрезмерное число заведений, продающих алкоголь возле стадиона ЦСКА ВВС.

Самарцы выразили недовольство в соцсети мэра, отметив чрезмерное число заведений, продающих алкоголь возле стадиона ЦСКА ВВС.

Одна из жительниц отметила быстрый рост кафе, постоянный запах жареной пищи и сокращение числа скамеек, опасаясь ухудшения состояния набережной.

Однако в городском департаменте сообщили, что с 2023 года количество общепитовских объектов уменьшилось на 20%, территория была поделена на четыре рекреационные зоны, тогда как ранее заведения располагались повсюду.

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