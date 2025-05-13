На Солнце произошла первая за полтора месяца сверхмощная вспышка

«13 мая в 18:38 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4079 (N07W81) зарегистрирована вспышка Х1.2 продолжительностью 19 минут», — говорится в сообщении.
Солнечные вспышки делятся на пять категорий соответственно интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. К классу Х относятся сверхмощные вспышки, которые могут вызывать сильные геомагнитные бури.
Согласно прогнозу космической погоды от института, 13 и 14 мая солнечная активность будет характеризоваться от низкой до умеренной, возможны вспышки класса Х. Геомагнитное поле — спокойное, радиационная обстановка — невозмущенная. В течение суток возможны ухудшения условий коротковолновой радиосвязи.
28 марта на Солнце произошла вспышка Х1.1, она длилась 41 минуту. До этого в последний раз вспышка класса X—X2.0 произошла 23 февраля.