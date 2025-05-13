Мощная вспышка произошла на Солнце впервые за 1,5 месяца

Прямо сейчас на Солнце происходит вспышка уровня X. Предварительный балл — X1.2.
По словам ученого, это первая вспышка максимального класса после полуторамесячного затишья.
Богачев также уточнил, что в последний раз событие сравнимого уровня произошло 28 марта — тогда солнечной вспышке присвоили балл X2.0.
Сообщается, что вспышка была зафиксирована на западном краю Солнца, поэтому для Земли она опасности не представляет. В то же время глава лаборатории отметил, что Солнце все еще обладает достаточной энергией для сильных выбросов, несмотря на регистрируемое с начала года снижение его активности.