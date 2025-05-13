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Мощная вспышка произошла на Солнце впервые за 1,5 месяца

МИНСК, 13 мая — Sputnik. Первая за полтора месяца мощная вспышка произошла на Солнце, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

Источник: AP / Solar Dynamics Observatory/NASA

Прямо сейчас на Солнце происходит вспышка уровня X. Предварительный балл — X1.2.

сказал он

По словам ученого, это первая вспышка максимального класса после полуторамесячного затишья.

Богачев также уточнил, что в последний раз событие сравнимого уровня произошло 28 марта — тогда солнечной вспышке присвоили балл X2.0.

Сообщается, что вспышка была зафиксирована на западном краю Солнца, поэтому для Земли она опасности не представляет. В то же время глава лаборатории отметил, что Солнце все еще обладает достаточной энергией для сильных выбросов, несмотря на регистрируемое с начала года снижение его активности.